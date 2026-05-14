В Ливии захотели усилить военное взаимодействие с Россией

Ливия намерена расширять военное взаимодействие с Россией, укрепляя давнее партнерство между странами. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Хейри ат-Тамими.

Он рассказал, что по поручению командующего ЛНА Халифы Хафтара уже реализованы крупные программы подготовки ливийских солдат и офицеров. В этих учениях принимали участие военные специалисты из России, Турции, Египта, Иордании, Белоруссии, Италии, США и Пакистана.

«Эти планы подготовки позволили значительно укрепить боеготовность и возможности, а также готовность противостоять каким-либо угрозам», — подчеркнул ат-Тамими.

Он подчеркнул, что проблема объединения военных институтов самой Ливии заключается в отсутствии консенсуса между политиками. Генеральный секретарь добавил, что есть стремление достичь единства страны и для этого сформировались соответствующие условия, при которых объединение военных структур становится основой строительства государства.

В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: два правительства не признают друг друга. Одно из них, поддерживаемое ООН во главе с Абдельхамидом Дбейбой, заседает в Триполи, а на востоке действует кабинет Усамы Хаммада, опирающийся на Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна скоро снова откроет генконсульство в ливийском городе Бенгази.