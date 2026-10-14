Сегодня 10:00 Интервью с Карин Кнайсль. Что осталось за кадром Фото: 360.ru Политика

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Россия

Интервью 360

Она была главой МИД Австрии, боролось с коррупцией. В ответ в родной стране ей угрожали расправой, лишили возможности жить и трудиться. Сегодня Карин Кнайсль работает в Санкт-Петербурге, живет в рязанской глубинке, восстанавливает усадьбу с историей и учится играть на пианино. Поговорили с ней о политике в Европе, о том, почему важно сохранять жизнь в российских деревнях. Карин рассказала, как соседская коза Маня уговорила ее остаться, вспомнила, как во время своих скитаний, до переезда в Россию, спала на улице со своими верными собаками и только благодаря им выжила. Это очень откровенная и непростая история от ведущей 360.ru Елены Кононовой.

Мне трудно сейчас сказать, чего именно я ждала. Возможно, вежливой отстраненности. Или даже надменности. Все-таки Карин Кнайсль долгое время была министром в родной Австрии, а сейчас руководит экспертным центром в Санкт-Петербурге — человек медийный. Я наблюдала множество раз — в кадре спикер ведет себя открыто, располагает, за кадром — раздражен, неприветлив, и считаю, что это нормально, никто не обязан любить журналистов. Но Карин все это несвойственно. Она приехала — идеальная осанка, энергичная походка, — с ходу призналась, что сегодня ее мучает мигрень, но это нисколько не помешает нашему разговору.

Фото: 360.ru

Я не вижу смысла пересказывать ее биографию — если коротко, она всю жизнь отдала своей родине, работала в министерстве, боролась с коррупцией, а потом была изгнана, ее называли «агентом Кремля», припоминали дружбу с Владимиром Путиным, угрожали расправой. И вот теперь она уже несколько лет живет в России.

Фото: 360.ru

Карин Кнайсль рассказывала, как приехала в село неподалеку от Касимова. Это был август 2023-го, невероятная жара. У нее — два чемодана, две собаки, она проехала на арендованной машине тысячу километров из Санкт-Петербурга, где тогда работала и арендовала жилье. Карин хотелось жить в деревне, и ей посоветовали обратить внимание на Рязанскую область.

Фото: 360.ru

Она приезжала сюда несколько раз. И однажды увидела козу соседа по кличке Маня. Ей показалось, что коза сказала: «Добро пожаловать!». И тогда Карин подумала, что надо оставаться, потому что здесь она знает хотя бы козу. От нее часто пытаются добиться политических прогнозов — а что будет с Ираном? А какая судьба ждет Украину? А Европу? Но интервью, которое у нас получилось, — не про политику. Скорее, про очень сильную и смелую женщину, которая ищет точку опоры.

Бывают моменты, когда мне кажется, что я нахожусь в каком-то неизвестном кино, будто другие люди смотрят этот фильм и знают финал. А я финала не знаю. Я просто нахожусь внутри этого странного фильма. Карин Кнайсль

Конечно, я спрашивала у нее о неких планах на будущее, пыталась понять ее точку зрения на экономические и политические процессы в России. Но Карин честно сказала, что не дает советов, потому что в России она — гость и может только наблюдать со стороны.

Фото: 360.ru

Вы попытайтесь представить себе жизнь Карин в деревне, и станет понятно, что нет в ней ничего романтичного, а жизнь опальных политиков почему-то часто романтизируют. Она восстанавливает дом по кирпичику, руководит большой стройкой, готовит на всех работников разом. Она ухаживает за животными, принимает у себя детей из окрестных деревень, учит их английскому, иногда читает им книги. Они совсем не понимают, с кем они общаются, для местных школьников Карин — женщина возраста их матерей или даже бабушек, которая говорит со странным акцентом, но зато всегда готова проводить к забавным пони или дать погладить собак. Карин хотела бы открыть книжный магазин или книжный клуб в Касимове, ей хотелось бы, чтобы туда приходили молодые люди и дети, обязательно дети. В общем-то, если говорить о планах, Карин признается, что не замышляет ничего грандиозного. Учить русский язык, играть на пианино, кормить и лечить животных. Она надеется, что рано или поздно нападки на нее прекратятся, западные СМИ перестанут ее демонизировать, преследовать, оскорблять. Она надеется, что ее оставят в покое и травля закончится.

Фото: 360.ru

На мой взгляд, когда мы смотрим интервью с людьми, чего-то добившимися, прожившими невероятно необычную, непростую жизнь, мы всегда ждем, что нам дадут какой-то урок, напутствие, мотивацию. Какой урок дает история Карин Кнайсль? Я думала об этом, пыталась сформулировать. И если говорить о ее жизни сейчас, то вывод простой: не всегда нужно пытаться спасти мир, иногда главное — спасти себя, найти свое место и не ждать, что тебя поймут, а просто жить. Как говорит Карин: «Я могу только ради самой себя двигаться дальше. Сохранять ясность ума и быть доброй. Но не слишком». Полное интервью с Карин Кнайсль о ее жизни в России, причинах, по которым политик покинула родину, и мнении о геополитической обстановке в мире смотрите на всех площадках 360.ru.