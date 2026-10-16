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    Песков раскрыл, в чем Россия согласна с Трампом в отношении Зеленского

    Песков: Россия согласна с Трампом в отношении безответственности Зеленского

    Фото: РИА «Новости»

    Россия согласна с мнением американского президента Дональда Трампа в том, что глава Украины Владимир Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить на мирное урегулирование конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

    «То, что Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло в урегулировании, это однозначно. И здесь мы полностью сходимся в этой точке зрения с президентом Трампом», — отметил представитель Кремля.

    Ранее глава Америки подчеркивал, что Зеленский уничтожил Украину. Он также сказал, что не является большим поклонником лидера этой страны. Кроме того, Трамп сравнил главу киевского режима с создателем передвижного цирка, американским шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом. Основами бизнеса последнего были демонстрация человеческих уродств и манипуляция общественным мнением.

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