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    Песков заявил, что разговора Путина и Трампа пока нет в планах

    White House
    Фото: White House

    Разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет в планах. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    При этом пресс-секретарь главы государства не исключил, что беседа состоится. Разговор может быть быстро организован, если оба лидера выразят желание его провести.

    «Президенты постоянно заверяют друг друга в готовности говорить, что называется, по первому желанию и в любой момент», — добавил Песков.

    Ранее Путин поблагодарил американского коллегу за особое внимание к украинскому кризису на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Он подчеркнул, что Трамп делает это прежде всего из гуманитарных соображений.

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