Песков заявил, что разговора Путина и Трампа пока нет в планах

Разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет в планах. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства не исключил, что беседа состоится. Разговор может быть быстро организован, если оба лидера выразят желание его провести.

«Президенты постоянно заверяют друг друга в готовности говорить, что называется, по первому желанию и в любой момент», — добавил Песков.

Ранее Путин поблагодарил американского коллегу за особое внимание к украинскому кризису на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом. Он подчеркнул, что Трамп делает это прежде всего из гуманитарных соображений.