«Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Именно так президент России Владимир Путин прокомментировал последствия отказа Европы от российских энергоносителей, его слова привел ТАСС .

«Вы знаете, в России есть такая поговорка: „Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь“. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», — отметил российский лидер на форуме стран — экспортеров газа.

Ранее глава государства назвал подрыв «Северных потоков» прямыми террористическими актами. По словам Путина, другие факторы, которые разбалансировали газовый рынок и привели его в ситуацию неопределенности — обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое привело к нарушению логистических цепочек и созданию искусственных барьеров для закупки профильного оборудования и технологий.