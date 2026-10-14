В Кремле прокомментировали перспективы встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Общий настрой на трехстороннюю встречу лидеров России Китая и США на форуме АТЭС есть, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пока не согласованы, но если они окажутся на одной площадке в Китае, организацию будут обсуждать.

Что касается трехсторонней встречи с участием председателя КНР Си Цзиньпина, сейчас также не ясно, состоится ли она.

«Мы пока не знаем, насколько совпадают графики руководителей, мы пока не знаем, действительно, какая может быть повестка дня такой встречи. Но то, что она весьма была бы полезна, — есть общее понимание», — добавил пресс-секретарь.

Ранее о потенциальной возможности трехсторонних переговоров заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, организатором может выступить Китай как принимающая сторона.