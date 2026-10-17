Первый танкер с российской нефтью отправился на мировой рынок из порта Дикси

Россия отгрузила первый танкер с нефтью на мировой рынок. Об этом в беседе с интервьюером «Соловьев Live» рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

Судно вышло из Дикси, это один из самых северных портов России и ключевой логистический хаб на Северном морском пути.

В эфире той же передачи заместитель председателя правительства указал на то, что Москва видит заинтересованность Евросоюза в энергоресурсах из России. Эту тему поднимает все большее количество западных инвесторов и политиков.

Призывы вернуть в страну российский газ, напомнил Новак, уже прозвучали из Германии. За такое решение выступает в частности партия АдГ, которая недавно избралась в парламенты нескольких земель ФРГ.

Теоретически, добавил Александр Новак, Россия могла бы возобновить поставки в Европу газа по «Северным потокам». Одна нитка этого трубопровода находится в рабочем состоянии, то есть техническая возможность подавать энергоресурс у Москвы есть.

При этом ситуацию на глобальном рынке нефти вице-премьер оценил как сложную. Каждый день в мир поступает примерно на шесть баррелей топлива меньше, чем раньше, так как вопрос Ормузского пролива все еще не закрыт.

Через несколько недель Россия начнет также поставки дизтоплива в США. Российские нефтеконцерны готовы отгружать этот ресурса в любой момент, как отмечал Новак.