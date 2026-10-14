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    Захарова напомнила Японии о несовместимости шпионажа и журналистики

    Захарова: РФ говорила Японии о недопустимости шпионажа под видом журналистики

    Фото: РИА «Новости»

    Российская сторона уже заявляла Японии о том, что считает недопустимой разведдеятельность под прикрытием журналистики. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «О недопустимости подобных действий, о несовместимости двух жанров, о невозможности, нелегитимности, незаконности, деструктивности использования журналистики в качестве прикрытия вот такой деятельности», — подчеркнула дипломат.

    Ранее ФСБ задержала в Южно-Сахалинске корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун». Журналиста заподозрили в шпионаже. Правоохранители установили, что иностранец собирал информацию, связанную с обороноспособностью и вопросами безопасности страны.

    Корреспондента задержали перед вылетом из России и отвезли в Москву. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже, расследование продолжается.

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