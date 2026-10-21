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    Новак назвал дату отправки первого танкера с российским дизелем в США

    Новак: первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

    Фото: РИА «Новости»

    Первый танкер с российским дизельным топливом для США отправят из порта в четверг, 22 октября. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Александр Новак, слова которого привело РИА «Новости».

    По его данным, судно перевезет 40 тысяч тонн. Затем последуют новые партии.

    «Как и были договоренности между двумя лидерами, мы будем потребности, какие есть у Соединенных Штатов Америки, в пределах наших возможностей удовлетворять», — процитировали Новака «Ведомости».

    Вице-премьер добавил, что контракт почти подписан. Объемы поставок топлива в другие государства зависят от возможностей российских НПЗ.

    Ранее Новак подчеркивал, что на экспорт пойдут только излишки российского топлива. Приоритетом останутся поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

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