Новак назвал дату отправки первого танкера с российским дизелем в США

Новак: первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

Первый танкер с российским дизельным топливом для США отправят из порта в четверг, 22 октября. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Александр Новак, слова которого привело РИА «Новости» .

По его данным, судно перевезет 40 тысяч тонн. Затем последуют новые партии.

«Как и были договоренности между двумя лидерами, мы будем потребности, какие есть у Соединенных Штатов Америки, в пределах наших возможностей удовлетворять», — процитировали Новака «Ведомости».

Вице-премьер добавил, что контракт почти подписан. Объемы поставок топлива в другие государства зависят от возможностей российских НПЗ.

Ранее Новак подчеркивал, что на экспорт пойдут только излишки российского топлива. Приоритетом останутся поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.