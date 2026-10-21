Мишустин оценил потенциал газопровода «Сила Байкала»

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал «Силу Байкала» потенциально одной из крупнейших газовых артерий Евразии. Об этом он сказал на 31-й встрече глав правительств России и Китая, сообщили на сайте правительства.

Мишустин отметил, что Россия сохраняет первое место по экспорту энергоресурсов в КНР.

«Будем и дальше надежно обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов и в целом готовы усилить сотрудничество в энергетике», — подчеркнул премьер.

Сейчас, по его словам, идет строительство «дальневосточного» маршрута. Кроме того, прорабатывается проект «Сила Байкала».

Газ идет в Китай по «Силе Сибири». «Дальневосточный» маршрут предусматривает ответвление от трубопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Поставки начнутся в январе 2027 года. «Сила Байкала» пройдет из Западной Сибири через Монголию.

Ранее Мишустин отмечал рост товарооборота между Россией и странами ШОС.