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    Лавров сообщил о контакте с Рубио на СМИД G20

    Лавров: был неплохой разговор с госсекретарем США Рубио

    Фото: РИА «Новости»

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел стран G20 в Атланте заявил, что контактировал с госсекретарем США Марко Рубио. Министра процитировал ТАСС.

    «У нас неплохой был разговор, короткий, по понятным причинам, потому что он как хозяин имеет много функций, которые не позволяют ему много времени тратить на „внедвадцаточные“ контакты», — отметил Лавров.

    Глава МИД сообщил, что с Рубио говорили об отношениях двух стран и о взаимодействии на многосторонних площадках.

    Лавров утром 30 октября прибыл в Атланту на совещание глав МИД G20. Самолет следовал в облет недружественных государств, поэтому полет занял 20 часов 10 минут.

    Ранее министр заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Зеленским, то он должен приехать в Москву.

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