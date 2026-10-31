Лавров сообщил о контакте с Рубио на СМИД G20

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел стран G20 в Атланте заявил, что контактировал с госсекретарем США Марко Рубио. Министра процитировал ТАСС .

«У нас неплохой был разговор, короткий, по понятным причинам, потому что он как хозяин имеет много функций, которые не позволяют ему много времени тратить на „внедвадцаточные“ контакты», — отметил Лавров.

Глава МИД сообщил, что с Рубио говорили об отношениях двух стран и о взаимодействии на многосторонних площадках.

Лавров утром 30 октября прибыл в Атланту на совещание глав МИД G20. Самолет следовал в облет недружественных государств, поэтому полет занял 20 часов 10 минут.

Ранее министр заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом России Владимиром Зеленским, то он должен приехать в Москву.