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    Песков указал на неизменность позиции России по перемирию с Украиной

    Фото: РИА «Новости»

    Позиция России по вероятному энергетическому перемирию с Украиной осталась прежней: Москве необходим мир, а не перемирие. Как сообщил ТАСС, об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Ничего не изменилось. Нам нужен мир, а не перемирие», — сказал он, отвечая на вопрос, изменилась ли российская позиция относительно вероятного энергетического перемирия с Киевом.

    До этого представитель Кремля прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии. Он также объяснил, что России необходим прочный мир. Песков подчеркнул, что свое мнение на этот счет неоднократно высказывал глава государства Владимир Путин, а также руководители других уровней.

    Ранее Песков заявил, что Россия видит риски саботажа украинского урегулирования со стороны Европы.

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