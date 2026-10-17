Дмитриев прокомментировал шаги США в отношении Киева словами «шах и мат»

Словами «шах и мат» прокомментировал шаги властей США в отношении Украины спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он опубликовал пост в соцсети X .

Дмитриев прокомментировал публикацию политического комментатора Дэвида Вэнса, который написал о панике в Брюсселе и Киеве реальна. Журналист отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп больше не позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому «играть в военные игры» за огромную цену для всего мира. По его словам, все «движется к мату».

«Шах и мат», — отметил Дмитриев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, в чем Россия согласна с мнением Трампа. По его словам, Зеленский действительно не хочет брать на себя ответственность и выходить на мирное урегулирование конфликта.