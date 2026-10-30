Лавров прибыл в Атланту на совещание глав МИД G20

Делегация России под руководством главы МИД Сергея Лаврова прибыла в Атланту для участия в Совещании министров иностранных дел стран «Группы двадцати». Об этом сообщил ТАСС .

Правительственный борт приземлился в аэропорту столицы Джорджии. Маршрут самолета от Москвы до Атланты занял 20 часов 10 минут — борт следовал в облет недружественных государств.

СМИД G20 проходит в Атланте 30–31 октября. Встреча станет главным событием перед саммитом лидеров «Группы двадцати» в Майами в декабре.

Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в предстоящем мероприятии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.