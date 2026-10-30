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    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

    Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Об этом сообщили в кабмине.

    Решение приняли для организации эффективной работы обновленного состава правительства.

    Указ об изменениях в структуре кабмина подписал президент России Владимир Путин. У председателя правительства теперь 11 заместителей. На пост первого заместителя председателя правительства назначили Дениса Мантурова, Ирина Окладникова стала зампредом правительства — руководителем аппарата кабмина.

    Антон Силуанов будет вице-премьером — министром финансов. Олег Кожемяко стал заместителем премьера — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Андрея Никитина утвердили вице-премьером, управляющим транспортной отраслью.

    Кроме того, в новом составе правительства остались на прежних постах Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Алексей Оверчук.

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