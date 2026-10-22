Путин утвердил кадровые перестановки в правительстве

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Ядрова министром транспорта. На этом посту он сменил Андрея Никитина.

На должность вице-премьера — министра финансов России глава государства назначил Антона Силуанова. Ирину Окладникову Путин утвердил на место вице-премьера — руководителя аппарата правительства.

Олег Кожемяко стал вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Никитин, занимавший до этого пост министра транспорта, стал вице-премьером, который будет в том числе курировать развитие транспортного комплекса.

Также глава государства назначил Юрия Трутнева на должность помощника президента.

Ранее кандидатуры в кабмин утвердила Госдума во время пленарного заседания.