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    Путин утвердил кадровые перестановки в правительстве

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Ядрова министром транспорта. На этом посту он сменил Андрея Никитина.

    На должность вице-премьера — министра финансов России глава государства назначил Антона Силуанова. Ирину Окладникову Путин утвердил на место вице-премьера — руководителя аппарата правительства.

    Олег Кожемяко стал вице-премьером — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

    Никитин, занимавший до этого пост министра транспорта, стал вице-премьером, который будет в том числе курировать развитие транспортного комплекса.

    Также глава государства назначил Юрия Трутнева на должность помощника президента.

    Ранее кандидатуры в кабмин утвердила Госдума во время пленарного заседания.

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