Лавров заявил, что РФ никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины

Российские военные никогда не били по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС .

«Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооруженных сил Украины», — сказал министр.

По его словам, эту продукцию украинские военные затем используют для терактов против граждан России. Лавров сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Министр прибыл в Иран днем в понедельник, 19 октября. Там он обсудит с Аракчи шаги по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива.

Ранее Лавров посетил столицу Бахрейна Манаму и принял участие в девятом раунде стратегического диалога России с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).