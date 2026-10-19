Лавров заявил, что РФ никогда не атаковала гражданскую инфраструктуру Украины
Лавров: Россия атаковала только связанные с ВСУ объекты
Российские военные никогда не били по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.
«Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооруженных сил Украины», — сказал министр.
По его словам, эту продукцию украинские военные затем используют для терактов против граждан России. Лавров сделал заявление на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Министр прибыл в Иран днем в понедельник, 19 октября. Там он обсудит с Аракчи шаги по деэскалации напряженности в зоне Персидского залива.
Ранее Лавров посетил столицу Бахрейна Манаму и принял участие в девятом раунде стратегического диалога России с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).