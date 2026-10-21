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    Путин сегодня примет Уиткоффа в Санкт-Петербурге

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет спецпосланника США Стива Уиткоффа. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, его процитировало РИА «Новости».

    «Сегодня в первой половине дня запланировано мероприятие», — сказал Ушаков.

    Как ранее заявил госсекретарь США Марко Рубио, Уиткофф передаст российской стороне результаты переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, встреча с которым прошла в Осло.

    Уиткофф добрался до Санкт-Петербурга, в аэропорту Пулково его приветствовал спецпредставитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Кортеж автомобилей с политиками покинул территорию авиагавани.

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