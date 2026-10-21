Мир к этому готов: о чем говорили Путин и Уиткофф перед камерами и за закрытыми дверями

Утром 21 октября в Россию прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Российский лидер Владимир Путин встретился с ним в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, чтобы обсудить тему украинского урегулирования, иранский кризис и взаимоотношения двух стран. Самые важные тезисы переговоров — в материале 360.ru.

Урегулирование на Украине В первую очередь Путин поинтересовался у Уиткоффа, как прошла встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Осло. Он также поблагодарил и Дональда Трампа, и дипломата за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине. «Знаю, что президент Трамп уделяет особое внимание прежде всего гуманитарным соображениям. И в том числе в последнем разговоре по телефону делал упор на то, что необходимо прекратить конфликт», — сказал российский лидер. Путин передал слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за ее вклад в решение вопросов гуманитарного характера. Уиткофф охарактеризовал переговоры в Норвегии как продуктивные и заметил, что есть определенные сдвиги.

Надеюсь, что есть необходимый задел для того, чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте. Стив Уиткофф

Спецпредставитель Трампа выразил надежду на то, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехстороннего диалога с участием Украины, России и Соединенных Штатов. «Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые детально обсуждали бы эти вопросы. Даже если сегодня не будет возможности добиться окончательного ответа и решения по вопросу. <…> Я считаю, что все — и мы, и мир — готовы к этому», — сказал Уиткофф.

Фото: РИА «Новости»

Освобождение Стивена Хаббарда Россия приняла решение освободить американца Стивена Хаббарда, которого осудили за наемничество. Путин подчеркивал, что гражданин США уже находится в аэропорту Пулково. «Господин президент, хотел бы поблагодарить вас от лица нашего президента, от лица Соединенных Штатов. Делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», — сказал Уиткофф. Спецпосланник американского президента также восхитился гуманитарной работой, которую провел российский лидер.

Вы также гуманист, и я восхищаюсь этим. Я воздаю вам должное и еще раз благодарю.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ИС «Вести», что российско-американские контакты по поводу обменов продолжаются постоянно по линии спецслужб. «В данном случае президент еще раз принял такое решение, исходя из гуманитарных соображений», — сказал он.

Интересно Стивен Хаббард — уроженец Мичигана, ему 73 года. Жил на Украине более 10 лет, с 2014-го. В феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма, служил в ВСУ до апреля этого же года. Хаббарда задержал российский военный. В 2024-м американца приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии по делу о наемничестве, вину иностранец признал.

Фото: РИА «Новости»

Дизельная сделка Путин и Уиткофф также затронули тему дизельной сделки. Американский дипломат отметил, что достигнутые договоренности особенно важны, поскольку мир проходит период экономического шока. «Дизельное топливо <…> теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках. Это действительно очень хорошо», — сказал он. Президент России, в свою очередь, обратил внимание, что сразу же после сделки цены на дизель в мире снизились на 5–6%. Путин добавил, что подготовка к отгрузке нескольких танкеров уже идет.

Первый танкер уйдет через два-три дня, 40 тысяч тонн, и пойдут один за одним. Владимир Путин

Уиткофф подчеркнул, что договоренности США и России по дизельному топливу стали примером того, чего можно достичь при совместной работе. Принятое Путиным решение, по его словам, позволит улучшить жизнь и условия работы простых американцев — фермеров и водителей. В ответ президент напомнил о возможности поставок удобрений на американский рынок, о чем Трамп упоминал в телефонных разговорах. «Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве», — сказал глава государства.

Фото: РИА «Новости»