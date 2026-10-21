Мир к этому готов: о чем говорили Путин и Уиткофф перед камерами и за закрытыми дверями
Утром 21 октября в Россию прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Российский лидер Владимир Путин встретился с ним в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, чтобы обсудить тему украинского урегулирования, иранский кризис и взаимоотношения двух стран. Самые важные тезисы переговоров — в материале 360.ru.
Урегулирование на Украине
В первую очередь Путин поинтересовался у Уиткоффа, как прошла встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Осло. Он также поблагодарил и Дональда Трампа, и дипломата за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине.
«Знаю, что президент Трамп уделяет особое внимание прежде всего гуманитарным соображениям. И в том числе в последнем разговоре по телефону делал упор на то, что необходимо прекратить конфликт», — сказал российский лидер.
Путин передал слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за ее вклад в решение вопросов гуманитарного характера.
Уиткофф охарактеризовал переговоры в Норвегии как продуктивные и заметил, что есть определенные сдвиги.
Надеюсь, что есть необходимый задел для того, чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте.
Стив Уиткофф
Спецпредставитель Трампа выразил надежду на то, что Путин рассмотрит возможность возобновления трехстороннего диалога с участием Украины, России и Соединенных Штатов.
«Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые детально обсуждали бы эти вопросы. Даже если сегодня не будет возможности добиться окончательного ответа и решения по вопросу. <…> Я считаю, что все — и мы, и мир — готовы к этому», — сказал Уиткофф.
Освобождение Стивена Хаббарда
Россия приняла решение освободить американца Стивена Хаббарда, которого осудили за наемничество. Путин подчеркивал, что гражданин США уже находится в аэропорту Пулково.
«Господин президент, хотел бы поблагодарить вас от лица нашего президента, от лица Соединенных Штатов. Делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Хаббарда», — сказал Уиткофф.
Спецпосланник американского президента также восхитился гуманитарной работой, которую провел российский лидер.
Вы также гуманист, и я восхищаюсь этим. Я воздаю вам должное и еще раз благодарю.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил ИС «Вести», что российско-американские контакты по поводу обменов продолжаются постоянно по линии спецслужб.
«В данном случае президент еще раз принял такое решение, исходя из гуманитарных соображений», — сказал он.
Интересно
Стивен Хаббард — уроженец Мичигана, ему 73 года. Жил на Украине более 10 лет, с 2014-го. В феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма, служил в ВСУ до апреля этого же года.
Хаббарда задержал российский военный. В 2024-м американца приговорили к шести годам и 10 месяцам колонии по делу о наемничестве, вину иностранец признал.
Дизельная сделка
Путин и Уиткофф также затронули тему дизельной сделки. Американский дипломат отметил, что достигнутые договоренности особенно важны, поскольку мир проходит период экономического шока.
«Дизельное топливо <…> теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках. Это действительно очень хорошо», — сказал он.
Президент России, в свою очередь, обратил внимание, что сразу же после сделки цены на дизель в мире снизились на 5–6%. Путин добавил, что подготовка к отгрузке нескольких танкеров уже идет.
Первый танкер уйдет через два-три дня, 40 тысяч тонн, и пойдут один за одним.
Владимир Путин
Уиткофф подчеркнул, что договоренности США и России по дизельному топливу стали примером того, чего можно достичь при совместной работе. Принятое Путиным решение, по его словам, позволит улучшить жизнь и условия работы простых американцев — фермеров и водителей.
В ответ президент напомнил о возможности поставок удобрений на американский рынок, о чем Трамп упоминал в телефонных разговорах.
«Мы могли бы поставлять и удобрения в большом количестве», — сказал глава государства.
Трехсторонняя встреча в Китае и вопрос Ирана
В беседе с Уиткоффом Путин подтвердил, что обсудит возможную встречу с Трампом в Китае, в которой принял бы участие и лидер КНР Си Цзиньпин.
«И эти, и другие темы, безусловно, могли бы быть в центре нашего сегодняшнего внимания, в том числе возможная встреча [с Трампом] в Китайской Народной Республике», — подчеркнул президент.
Он также выразил готовность помочь в разрешении иранского кризиса и напомнил, что у России и Ирана сложились доверительные партнерские оношения.
«И если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этого кризиса, то мы с удовольствием сделаем это», — заверил Путин.
Предложения России, по его словам, хорошо известны, однако президент выразил заинтересованность в оценке ситуации на Ближнем Востоке со стороны Уиткоффа.
Разговор Владимир Путин и Стив Уиткофф продолжили за закрытыми дверями, к ним в удаленном формате присоединился зять президента США Джаред Кушнер. Беседа продлилась более трех часов — кортеж спецпредставителя Трампа покинул территорию Константиновского дворца в начале четвертого.