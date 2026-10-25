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    Путин поздравил Токаева с Днем Республики Казахстан

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

    В обращении российский лидер отметил успехи Казахстана в экономике и социальной сфере. Он также указал на конструктивную роль страны в международных делах и ее авторитет на мировой арене.

    Путин подчеркнул, что Москва и Астана успешно развивают союзнические отношения. Стороны координируют действия в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других структурах.

    «Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам — благополучия и процветания», — добавил президент.

    В начале октября российский лидер поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования республики. Он отметил высокий уровень отношений России и Китая и впечатляющие успехи страны в разных сферах.

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