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    Песков сообщил, что жители Алешек смогут уехать из города

    Фото: РИА «Новости»

    Жители Алешек смогут беспрепятственно покинуть город. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

    По его словам, сейчас военные договариваются о времени прекращения огня. Это необходимо, чтобы безопасно провести гуманитарную миссию. Песков отметил, что подготовка сложная и в ней задействованы разные представители.

    Точные сроки эвакуации пока не называются. По словам пресс-секретаря российского лидера, она продлится как минимум несколько дней.

    Песков также указал на роль первой леди США Мелании Трамп. По его данным, она координирует процесс. Тема эвакуации поднималась в недавнем разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее Белый дом заявил, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках с 29 октября. Договоренностям содействовала первая леди США Мелания Трамп.

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