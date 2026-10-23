Песков сообщил, что жители Алешек смогут уехать из города

По его словам, сейчас военные договариваются о времени прекращения огня. Это необходимо, чтобы безопасно провести гуманитарную миссию. Песков отметил, что подготовка сложная и в ней задействованы разные представители.

Точные сроки эвакуации пока не называются. По словам пресс-секретаря российского лидера, она продлится как минимум несколько дней.

Песков также указал на роль первой леди США Мелании Трамп. По его данным, она координирует процесс. Тема эвакуации поднималась в недавнем разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Белый дом заявил, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках с 29 октября. Договоренностям содействовала первая леди США Мелания Трамп.