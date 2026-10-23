Песков сообщил, что жители Алешек смогут уехать из города
Жители Алешек смогут беспрепятственно покинуть город. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
По его словам, сейчас военные договариваются о времени прекращения огня. Это необходимо, чтобы безопасно провести гуманитарную миссию. Песков отметил, что подготовка сложная и в ней задействованы разные представители.
Точные сроки эвакуации пока не называются. По словам пресс-секретаря российского лидера, она продлится как минимум несколько дней.
Песков также указал на роль первой леди США Мелании Трамп. По его данным, она координирует процесс. Тема эвакуации поднималась в недавнем разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее Белый дом заявил, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках с 29 октября. Договоренностям содействовала первая леди США Мелания Трамп.