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    Глава Эритреи подметил в Путине важную деталь

    Президент Эритреи о Путине: «Вы полны сил»

    Фото: РИА «Новости»

    Российский лидер Владимир Путин принял в Москве главу Эритреи Исайяс Афеворки. В ходе беседы африканский политик сделал президенту России комплимент, на это обратило внимание РИА «Новости».

    В начале своей речи Афервоки назвал честью возможность вновь увидеться с Владимиром Путиным.

    «Вижу, вы полны сил <…> Мне интересно наблюдать за таким сильным человеком», — отметил президент Эритреи.

    Помимо оценки личных качеств президента, Афеворки затронул вопросы международной политики. Он констатировал, что Россия сохраняет статус мощного государства.

    Упомянул политик и растущий уровень отношений российской стороны со странами Африки.

    Исайяс Афеворки возглавил Эритрею в 1993 году, сразу после того, как государство объявило о независимости. В Москву он прибыл на форум Россия — Африка.

    Только пленарные заседания в рамках этого саммита заняли более восьми часов. Путин встретился с представителями нескольких африканских государств.

    В общей сложности президент России потратил почти 32 часа на саммиты и переговоры с лидерами государств Африки.

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