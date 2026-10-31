Глава Эритреи подметил в Путине важную деталь
Президент Эритреи о Путине: «Вы полны сил»
Российский лидер Владимир Путин принял в Москве главу Эритреи Исайяс Афеворки. В ходе беседы африканский политик сделал президенту России комплимент, на это обратило внимание РИА «Новости».
В начале своей речи Афервоки назвал честью возможность вновь увидеться с Владимиром Путиным.
«Вижу, вы полны сил <…> Мне интересно наблюдать за таким сильным человеком», — отметил президент Эритреи.
Помимо оценки личных качеств президента, Афеворки затронул вопросы международной политики. Он констатировал, что Россия сохраняет статус мощного государства.
Упомянул политик и растущий уровень отношений российской стороны со странами Африки.
Исайяс Афеворки возглавил Эритрею в 1993 году, сразу после того, как государство объявило о независимости. В Москву он прибыл на форум Россия — Африка.
Только пленарные заседания в рамках этого саммита заняли более восьми часов. Путин встретился с представителями нескольких африканских государств.
В общей сложности президент России потратил почти 32 часа на саммиты и переговоры с лидерами государств Африки.