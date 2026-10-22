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    Песков назвал возможную площадку для переговоров России, США и Украины

    Песков: Абу-Даби может стать площадкой для переговоров РФ, США и Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Абу-Даби рассматривается в качестве возможной площадки для трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

    «Пока речь идет об Абу-Даби», — подчеркнул представитель Кремля.

    По его словам, пока еще рано комментировать подготовку каких-либо предложений или документов.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить переговоры в трехстороннем формате в начале ноября. Кроме того, зять главы США Джаред Кушнер заявил об «обнадеживающем прогрессе» в переговорах по Украине. Американский лидер Дональд Трамп также отметил, что украинский конфликт сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо.

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