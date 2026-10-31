Путин завершил почти 32-часовой марафон международных встреч в Москве

Президент России Владимир Путин завершил программу международных мероприятий в Москве. На саммиты и переговоры с зарубежными лидерами он потратил почти 32 часа, сообщило РИА «Новости» .

Во вторник президент участвовал в заседании Форума стран — экспортеров газа, которое длилось два часа 40 минут. Еще четыре часа заняли переговоры с представителями Катара, Мозамбика, Экваториальной Гвинеи, Ливии и Ирана.

В среду Путин выступил на форуме «Россия — Африка», посетил выставку российских разработок и встретился с руководителями Эфиопии и Египта. Вечером состоялся прием иностранных делегаций.

Самым продолжительным мероприятием четверга стал саммит «Россия — Африка». Пленарные заседания заняли восемь с половиной часов, еще три часа ушли на переговоры с лидерами четырех африканских стран.

В пятницу Путин провел встречи с представителями девяти государств Африки. Переговоры продолжались более восьми часов.

Всего, по данным Кремля, президент провел 20 официальных двусторонних встреч. Кроме того, он поговорил по телефону с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Эти разговоры заняли полтора часа.