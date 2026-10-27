Запад предупредили, что Россия и Белоруссия отразят любую угрозу «Орешником»

Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба, и Западу следует это понимать. Такое заявление сделал посол РФ в Минске Борис Грызлов в интервью журналу «Национальная оборона» .

«В Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, несут боевое дежурство ракетные комплексы „Орешник“. В совокупности эти меры необходимы и соразмерны растущей угрозе нашим рубежам. Западу следует понимать: Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб», —заявил Грызлов.

Посол предупредил, что агрессия против Союзного государства повлечет жесткий ответ, такую позицию обозначили главы государств. Грызлов отметил, что важно донести эту мысль до западных лидеров, которые вкладывают огромные деньги в милитаризацию стран — готовят европейцев к войне к 2030 году. Грызлов подчеркнул, что у России и Белоруссии нет агрессивных планов в отношении Европы.

В Минобороны России отметили, что НАТО, ЕС и Украина осознанно идут по пути эскалации. Также указали на стремительный рост напряженности и агрессивной деятельности Запада в отношении России и Белоруссии.