Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20 в Майами

Песков: решение об участии Путина в саммите G20 в Майами пока не принято

Президент России Владимир Путин пока не решил, приедет ли он в Майами на саммит «Большой двадцатки». Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока решение не принято», — отметил он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть российского коллегу на саммите G20, который пройдет в Майами 14-15 декабря. Президент США добавил, что присутствие Путина на мероприятии было бы полезным, но приедет ли он, пока не известно.

В октябре шерпа России в G20, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов сообщил, что решение о возможном визите президента на саммит примут ближе к дате встречи.