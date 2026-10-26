Рэперше Минаж в шутку предложили стать пресс-секретарем Белого дома

Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома. Об этом в соцсети X иронично заявил директор по коммуникациям администрации президента США Стивен Чунг.

Он опубликовал видеозапись со встречи с исполнительницей. На кадрах видно, что Минаж и сотрудник администрации обсуждают экономику, трудолюбие президента Дональда Трампа и фальшивые опросы в преддверии промежуточных выборов в конгресс США.

«Дамы и господа, кажется, мы нашли нового пресс-секретаря Белого дома!» — иронично написал Чунг.

Ранее с должности пресс-секретаря администрации Трампа уволили Кэти Закарию, которая проработала на посту всего пять дней. На первом брифинге она произнесла длинную хвалебную речь в адрес главы государства, случайно назвала собственного мужа президентом и позволила задать вопросы только трем журналистам.

До того как стать пресс-секретарем Белого дома, Закария работала старшим советником по коммуникациям в соцсети Truth Social.