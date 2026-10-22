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    Вице-премьер Новак заявил, что рынок РФ обеспечен дизтопливом и авиакеросином

    Фото: РИА «Новости»

    Российский рынок в полной мере обеспечен дизтопливом и авиакеросином. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке, его процитировало РИА «Новости».

    Производство топлива выросло, запасы формируются.

    «Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика — как по бензину, так и по дизельному топливу», — сказал он.

    Ранее стало известно, что цены на бензин на российских автозаправочных станциях уменьшились в 53 регионах за неделю с 13 по 19 октября. Заметнее всего топливо подешевело в Курганской области — стоимость упала на 8,03%.

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