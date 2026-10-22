Вице-премьер Новак заявил, что рынок РФ обеспечен дизтопливом и авиакеросином

Российский рынок в полной мере обеспечен дизтопливом и авиакеросином. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке, его процитировало РИА «Новости» .

Производство топлива выросло, запасы формируются.

«Благодаря ранее принятым компенсаторным мерам на рынке наблюдается положительная динамика — как по бензину, так и по дизельному топливу», — сказал он.

Ранее стало известно, что цены на бензин на российских автозаправочных станциях уменьшились в 53 регионах за неделю с 13 по 19 октября. Заметнее всего топливо подешевело в Курганской области — стоимость упала на 8,03%.