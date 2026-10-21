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    Рубио заявил, что Уиткофф представит России итоги переговоров с Зеленским в Осло

    White House
    Фото: White House

    Спецпосланник США Стив Уиткофф передаст российской стороне итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Индии, куда отправился с визитом.

    «Насколько я понял, встреча прошла положительно, и теперь [Уиткофф] с этими идеями сможет поехать в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной», — процитировало его РИА «Новости».

    Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, в аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Кортеж политиков выехал с территории аэропорта.

    В Северную столицу Уиткофф прилетел из Осло, где накануне состоялись его переговоры с Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом.

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