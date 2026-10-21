Рубио заявил, что Уиткофф представит России итоги переговоров с Зеленским в Осло

Спецпосланник США Стив Уиткофф передаст российской стороне итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Индии, куда отправился с визитом.

«Насколько я понял, встреча прошла положительно, и теперь [Уиткофф] с этими идеями сможет поехать в Санкт-Петербург и поделиться ими с российской стороной», — процитировало его РИА «Новости».

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, в аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Кортеж политиков выехал с территории аэропорта.

В Северную столицу Уиткофф прилетел из Осло, где накануне состоялись его переговоры с Зеленским и президентом Финляндии Александром Стуббом.