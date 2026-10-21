Маск ответил библейской цитатой на сообщения о возможном расследовании Демпартии

Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск пригрозил демократам, заявившим о возможном расследовании в отношении него, что выяснит, кто может стоять за его противниками. Об этом он написал в соцсети X , напомнив Демпартии библейское выражение про меч.

«Взявшие меч от меча погибнут. Те, кто затевает со мной ссору, должны понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками», — написал он.

Маск напомнил о цитате из Евангелия от Матфея, суть которой заключается в том, что люди, взявшие в руки меч, могут и сами столкнуться с гибельными последствиями.

До этого газета Politico сообщила, что высокопоставленные представители Демократической партии обсуждают необходимость расследования деятельности Маска, который является крупнейшим спонсором республиканцев. Это станет возможно, если демократы получат контроль над конгрессом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Маск на 80% является супергением. По его словам, бизнесмен в целом замечательный человек.