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    Маск назвал Украину прачечной для отмывания денег США на политические кампании

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что на Украине отмывают деньги американских налогоплательщиков, которые потом возвращают обратно в Соединенные Штаты для финансирования политических кампаний. Об этом он написал в соцсети X.

    «Часть денег американских налогоплательщиков возвращается в США через целую цепочку схем по отмыванию средств и направляется на финансирование политических кампаний в Америке. Вот почему некоторые политики, как вы видите, заботятся об Украине больше, чем о собственной стране!» — написал он.

    Маск также объяснил, в чем суть происходящих событий на Украине — колоссальная разница в стимулах между элитами и народом. Первые, по его словам, разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в страну, в то время как детей вторых призывают, чтобы они умирали в окопах.

    Ранее Маск отреагировал на сообщения о возможном расследовании демократов его деятельности и бизнеса, напомнив им библейской цитатой о негативных последствиях для них же самих.

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