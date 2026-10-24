Американский предприниматель Илон Маск разоблачил ложь милитаристов. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X .

«Илон разоблачает ложь поджигателей войны. <…> Честность и реалистичные решения необходимы для мира», — написал глава РФПИ.

Он отреагировал на публикацию основателя SpaceX, заявившего о презрении к лицемерным и злым милитаристам, выступающим за эскалацию конфликта и не предлагающим реалистичного решения по его урегулированию. Маск пожелал им гореть в аду.

Американский предприниматель ранее обвинил Украину в нарушении условий использования услуг Starlink, которая не предназначена для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей.