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    Дмитриев поддержал заявление Маска о поджигателях конфликта на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Американский предприниматель Илон Маск разоблачил ложь милитаристов. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

    «Илон разоблачает ложь поджигателей войны. <…> Честность и реалистичные решения необходимы для мира», — написал глава РФПИ.

    Он отреагировал на публикацию основателя SpaceX, заявившего о презрении к лицемерным и злым милитаристам, выступающим за эскалацию конфликта и не предлагающим реалистичного решения по его урегулированию. Маск пожелал им гореть в аду.

    Американский предприниматель ранее обвинил Украину в нарушении условий использования услуг Starlink, которая не предназначена для нанесения наступательных ударов дронов для убийства людей.

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