360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России за выходные заняли новые рубежи и позиции на Харьковском направлении

    Марочко: ВС России заняли новые рубежи у Гоптовки и около 3 км трассы на Цуповку

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военнослужащие за выходные дни заняли новые рубежи и позиции в районе населенного пункта Гоптовка в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Говоря о Харьковском направлении и районе Гоптовки, то за выходные дни наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции южнее данного населенного пункта. Также взята под контроль трасса, которая идет на Цуповку — около трех ее километров», — сказал он.

    В начале октября в российских силовых структурах сообщали о прибытии в Харьков отряда иностранных наемников из Эквадора. ВСУ планировали их задействовать в контратаках в районе Казачьей Лопани и Гоптовки.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские войска наступают на всех участках Сумской и Харьковской областей по линии боевого соприкосновения.

    Читайте также

    ВС России взяли под контроль Мировку в Запорожской области

    ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области

    Бойцы «Востока» взяли опорник в Тимошевке, пока солдаты ВСУ чаевничали

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    ВС России перерезали основной путь снабжения ВСУ в Запорожской области

    ВС России создали плацдарм для наступления на Запорожье — Марочко

    Марочко назвал самые успешные участки для ВС России в Сумской области

    Марочко рассказал об успехах российских военных к северу от Сум

    Марочко рассказал о планах российских войск после взятия Кияницы

    ВС России добились тактического успеха на Харьковском направлении

    Стало известно, как потеря Голубкова отразилась на планах ВСУ

    ВС России создадут плацдарм для наступления после освобождения Голубкова — Марочко

    Пограничники ВСУ несут большие потери в Сумской области

    Официальный сайт президента Украины