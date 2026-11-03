ВС России за выходные заняли новые рубежи и позиции на Харьковском направлении

Марочко: ВС России заняли новые рубежи у Гоптовки и около 3 км трассы на Цуповку

Российские военнослужащие за выходные дни заняли новые рубежи и позиции в районе населенного пункта Гоптовка в Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря о Харьковском направлении и районе Гоптовки, то за выходные дни наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции южнее данного населенного пункта. Также взята под контроль трасса, которая идет на Цуповку — около трех ее километров», — сказал он.

В начале октября в российских силовых структурах сообщали о прибытии в Харьков отряда иностранных наемников из Эквадора. ВСУ планировали их задействовать в контратаках в районе Казачьей Лопани и Гоптовки.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российские войска наступают на всех участках Сумской и Харьковской областей по линии боевого соприкосновения.