Алаудинов: российские войска наступают на всех участках приграничья

Российские войска наступают на всех участках приграничья, а украинские силы пытаются остановить их продвижение в Сумской и Харьковской областях. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Командир охарактеризовал ситуацию в зоне боевого соприкосновения как абсолютно рабочую. Он добавил, что ВС России продолжают активно продвигаться по территории противника.

«Подразделения Минобороны по всей линии боевого соприкосновения на разных участках находятся в наступательных действиях», — сказал он.

По словам Алаудинова, украинские силы пытаются замедлить продвижение российских подразделений в Сумской и Харьковской областях.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила об ударах операторов подразделения «Варяг» по объектам в украинском тылу. По данным ведомства, среди пораженных целей — склад вооружения, логистический центр, здание завода «Укрспецсвязь» и электровоз.