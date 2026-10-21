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    Бойцы «Востока» взяли опорник в Тимошевке, пока солдаты ВСУ чаевничали

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Российские военнослужащие взяли опорный пункт ВСУ, когда украинские боевики спокойно пили чай. Об этом рассказал командир взвода с позывным Троха, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на видео Минобороны.

    По его словам, при освобождении Тимошевки бойцы группировки войск «Восток» зашли в украинский опорник тихо и без шума. Боевики их даже не ждали — просто сидели и пили чай. Российские военные после захода сразу начали работать.

    Троха добавил, что бойцы «Востока» смогли скрытно приблизиться к населенному пункту благодаря дождю. Погода мешала украинским беспилотникам.

    «Заходили ночью, шел дождь, поэтому воздух был немного спокойнее. 10 человек прошли открытый участок, вышли к лесополосе, затем короткими перебежками приблизились к опорному пункту», — сказал он.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко раскрыл, чем грозит украинским боевиками освобождение российскими войсками Тимошевки. Во-первых, ВС России перерезали один из ключевых путей снабжения Ореховской группировки ВСУ в Запорожской области. Во-вторых — создали плацдарм для наступления на Запорожье.

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