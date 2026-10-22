ВС России взяли под контроль Мировку в Запорожской области
Минобороны: ВС России освободили Мировку в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Мировка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что при освобождении отличились подразделения группировки войск «Восток».
До этого российские подразделения взяли под контроль Червоный Яр и Юльевку в Запорожской области. Также военный эксперт Андрей Марочко сообщал о взятии Тимошевки, что позволило военным перерезать один из основных маршрутов снабжения группировки ВСУ в районе Орехова.
Огнеметчик морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар заявлял, что в Червоном Яре боевики ВСУ притворялись мертвыми в мешках для мусора. Попытку атаковать в спину жестко пресекали российские силы, отметил он.
Ранее стало известно, что каратели ВСУ использовали собак-роботов в зоне боевых действий.