Российские военные взяли под контроль населенный пункт Мировка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при освобождении отличились подразделения группировки войск «Восток».

До этого российские подразделения взяли под контроль Червоный Яр и Юльевку в Запорожской области. Также военный эксперт Андрей Марочко сообщал о взятии Тимошевки, что позволило военным перерезать один из основных маршрутов снабжения группировки ВСУ в районе Орехова.

Огнеметчик морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар заявлял, что в Червоном Яре боевики ВСУ притворялись мертвыми в мешках для мусора. Попытку атаковать в спину жестко пресекали российские силы, отметил он.

Ранее стало известно, что каратели ВСУ использовали собак-роботов в зоне боевых действий.