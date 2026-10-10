Марочко рассказал о планах российских войск после взятия Кияницы

После установления контроля над Кияницей в Сумской области подразделения ВС России смогут продолжить продвижение в южном направлении. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС .

Он связал переход населенного пункта под контроль российских войск с их продвижением на участке южнее Юнаковки. По оценке Марочко, военные выравнивали линию боевого соприкосновения перед дальнейшими действиями.

«Освобождение Вооруженными силами Российской Федерации населенного пункта Кияница было весьма предсказуемо, поскольку наши военнослужащие довольно-таки неплохо развивали успех на участке Хотень — Могрица», — сказал эксперт.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска установили контроль над Аннопольем в Харьковской области. По его оценке, это позволит высвободить силы и средства с других участков фронта и направить их на новые задачи.