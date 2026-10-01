Военные пятого пограничного комендантского подразделения Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) несут серьезные потери на Сумском направлении после их присоединения к 101-й отдельной бригаде территориальной обороны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства объяснил, что руководство украинской теробороны ставит перед пограничниками самые тяжелые задачи, при этом бойцов собственной бригады задействует для их выполнения заметно реже.

«Большие потери несет ПКБР (пограничной комендатуры быстрого реагирования — прим. ред.) 5-го ПогО (пограничного отряда -прим. ред.) ГПСУ, личный состав которой прикомандировали у 101 ОБр ТРО», — заявил источник журналистов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ в Славянске и Краматорске понесли значительные потери. Он отметил, что украинские боевики не чувствуют себя в безопасности в этих городах.