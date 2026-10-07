Украинское военное командование вынуждено перебросить дополнительные силы к утраченному селу Голубково в Запорожской области, так как российские войска после его взятия изолировали участок боевых действий в районе Андреевки. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС .

Потеря Голубкова стала проблемой для Вооруженных сил Украины. Командование вынуждено усилить группировку на этом участке, но, по словам Марочко, сделать это трудно из-за нехватки сил и средств.

«Мы сейчас, по сути, изолировали район боевых действий в районе Андреевки, где украинские боевики неоднократно пытались прорваться, занять какие-то рубежи и позиции, вернуть утраченное», — сказал он.

Минобороны сообщило об освобождении Голубкова в трех километрах от занятой Самойловки 6 октября. Ранее Марочко сообщил, что взятие населенного пункта позволит создать плацдарм для продвижения в двух направлениях.