Стало известно, как потеря Голубкова отразилась на планах ВСУ
Марочко: ВС России изолировали контратаки ВСУ у Андреевки
Украинское военное командование вынуждено перебросить дополнительные силы к утраченному селу Голубково в Запорожской области, так как российские войска после его взятия изолировали участок боевых действий в районе Андреевки. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.
Потеря Голубкова стала проблемой для Вооруженных сил Украины. Командование вынуждено усилить группировку на этом участке, но, по словам Марочко, сделать это трудно из-за нехватки сил и средств.
«Мы сейчас, по сути, изолировали район боевых действий в районе Андреевки, где украинские боевики неоднократно пытались прорваться, занять какие-то рубежи и позиции, вернуть утраченное», — сказал он.
Минобороны сообщило об освобождении Голубкова в трех километрах от занятой Самойловки 6 октября. Ранее Марочко сообщил, что взятие населенного пункта позволит создать плацдарм для продвижения в двух направлениях.