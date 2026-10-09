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    ВС России добились тактического успеха на Харьковском направлении

    Марочко: ВС России после Аннополья смогут выровнять фронт и наступать на юг

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска добились тактического успеха, взяв под контроль населенный пункт Аннополье в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, благодаря освобождению Аннополя российские военные смогут получить дополнительные силы и средства. Это произойдет потому, что эти ресурсы высвободятся на других участках фронта, где армия России также достигла успеха.

    «Также это позволяет выровнять линию боевого соприкосновения на данном участке и развить наступление в южном направлении», — добавил военный эксперт.

    Бойцы группировки войск «Север» освободили Аннополье 8 октября. Как отмечали в Минобороны, российские военные благодаря этому смогут взять под контроль трассу Старый Салтов — Подсереднее, затруднив снабжение подразделений ВСУ.

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