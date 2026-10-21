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    ВС России перерезали основной путь снабжения ВСУ в Запорожской области

    Марочко: в Запорожской области ВС России перерезали ключевую трассу для ВСУ

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военнослужащие благодаря освобождению населенного пункта Тимошевка перерезали один из ключевых путей снабжения Ореховской группировки ВСУ в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Тимошевки говорит о том, что наши бойцы уже практически перерезали один из ключевых логистических хабов противника, то есть трассу Омельник  — Никольское», — сказал он.

    Военный эксперт добавил, что украинские неонацисты уже попытались использовать другие пути снабжения. Но в любом случае перерезанная трасса является одной из ключевых для противника.

    В настоящее время на Запорожье наступают группировки войск «Днепр» и «Восток». Войска противника в Орехове — главном укрепрайоне ВСУ на левом берегу Днепра — снабжались всего по двум автотрассам. Одна из них вела на Запорожье, а вторая — на Омельник и после в Днепропетровскую область.

    Ранее Марочко сообщил, что российские военные создали плацдарм для наступления на Запорожье после освобождения Тимошевки.

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