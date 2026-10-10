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    Марочко рассказал об успехах российских военных к северу от Сум

    Марочко: российские военные успешно наступают на севере от Сум

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные начали успешное продвижение к северу от города Сумы. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

    По его оценке, активные боевые действия российских подразделений на этом участке уже дали положительные результаты.

    «Освобождение Кияницы, бои у Хотени — это севернее от населенного пункта Сумы — говорят о том, что мы здесь очень активно, успешно работаем», — сказал военный эксперт.

    Ранее Марочко отметил, что установление контроля над Кияницей в Сумской области может позволить российским подразделениям продолжить продвижение на юг.