Марочко рассказал об успехах российских военных к северу от Сум

Российские военные начали успешное продвижение к северу от города Сумы. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС .

По его оценке, активные боевые действия российских подразделений на этом участке уже дали положительные результаты.

«Освобождение Кияницы, бои у Хотени — это севернее от населенного пункта Сумы — говорят о том, что мы здесь очень активно, успешно работаем», — сказал военный эксперт.

Ранее Марочко отметил, что установление контроля над Кияницей в Сумской области может позволить российским подразделениям продолжить продвижение на юг.