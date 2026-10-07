ВС России создадут плацдарм для наступления после освобождения Голубкова — Марочко
Марочко: ВС России после Голубкова продолжат наступать на север и северо-запад
В Запорожской области российские военнослужащие после освобождения села Голубково создадут плацдарм для наступления сразу в двух направлениях. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские подразделения освобождением села показали, что удерживают в этом районе инициативу после освобождения Самойловки. Этот населенный пункт находится южнее.
Кроме того, ВС России продемонстрировали, что продвигаются не только на этом участке, но и в районе населенного пункта Шевченковское. Голубково находится юго-западнее от этого села.
«И, естественно, сейчас мы расширяем плацдарм на данном участке для дальнейшего продвижения как на север, так и на северо-запад от населенного пункта», — сказал военный эксперт.
Армия России освободила Голубково 6 октября.
Ранее Марочко сообщал, что украинские пограничники несут серьезные потери на Сумском направлении.