В Запорожской области российские военнослужащие после освобождения села Голубково создадут плацдарм для наступления сразу в двух направлениях. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские подразделения освобождением села показали, что удерживают в этом районе инициативу после освобождения Самойловки. Этот населенный пункт находится южнее.

Кроме того, ВС России продемонстрировали, что продвигаются не только на этом участке, но и в районе населенного пункта Шевченковское. Голубково находится юго-западнее от этого села.

«И, естественно, сейчас мы расширяем плацдарм на данном участке для дальнейшего продвижения как на север, так и на северо-запад от населенного пункта», — сказал военный эксперт.

Армия России освободила Голубково 6 октября.

Ранее Марочко сообщал, что украинские пограничники несут серьезные потери на Сумском направлении.