Марочко назвал самые успешные участки для ВС России в Сумской области

На Сумском направлении наиболее результативными рубежами для российской армии стали глуховский участок и район населенного пункта Хотень. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим об успехах наших войск на Сумском направлении, то это глуховский участок: там довольно-таки интенсивные боевые действия происходят, и наши ребята на регулярной основе занимают новые рубежи и позиции, а также район Хотени», — сказал он.

До этого военный эксперт сообщил об успешном наступлении российских подразделений к северу от города Сумы. Он отметил бои у Хотени и освобождение населенного пункта Кияницы, где ВС России выравнивали линию боевого соприкосновения перед дальнейшими действиями.