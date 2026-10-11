360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Марочко назвал самые успешные участки для ВС России в Сумской области

    Фото: РИА «Новости»

    На Сумском направлении наиболее результативными рубежами для российской армии стали глуховский участок и район населенного пункта Хотень. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим об успехах наших войск на Сумском направлении, то это глуховский участок: там довольно-таки интенсивные боевые действия происходят, и наши ребята на регулярной основе занимают новые рубежи и позиции, а также район Хотени», — сказал он.

    До этого военный эксперт сообщил об успешном наступлении российских подразделений к северу от города Сумы. Он отметил бои у Хотени и освобождение населенного пункта Кияницы, где ВС России выравнивали линию боевого соприкосновения перед дальнейшими действиями.

    Читайте также

    ВС России взяли под контроль Лукашово и Лобановку в Харьковской области

    Марочко рассказал об успехах российских военных к северу от Сум

    Марочко рассказал о планах российских войск после взятия Кияницы

    Российские войска нанесли восемь крупных ударов по ВПК и ТЭК Украины за неделю

    ДСНС Украины

    ВС России освободили Кияницу в Сумской области

    ВСУ лишились 75% солдат на позициях в Сумской области

    ВС России создадут плацдарм для наступления после освобождения Голубкова — Марочко

    Итоги СВО за неделю: поражены дата-центры, мосты и логистика ВСУ

    ВСУ перебросили бригаду из Харьковской области в Сумскую для возмещения потерь

    Официальный сайт президента Украины

    ВС России освободили Новую Казачью в Харьковской области

    ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине за неделю

    Бойцы «Севера» за сутки уничтожили более 20 военных ВСУ на Сумском направлении