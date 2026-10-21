ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области — Червоный Яр и Юльевку. Об этом сообщили в Минобороны .

Ведомство опубликовало кадры освобождения территорий. Боевую задачу в Юльевке выполнили подразделения группировки войск «Днепр». В Червоном Яре действовали бойцы «Востока».

Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные перерезали один из ключевых путей снабжения Ореховской группировки ВСУ в Запорожской области, когда взяли под контроль населенный пункт Тимошевка.

Ранее бойцы ВС России освободили еще одно село в регионе — Омельник. Продвижение продолжили подразделения группировки войск «Восток». Они также ликвидировали живую силу и технику противника, в том числе боевую бронированную машину, пять автомобилей и 165 человек личного состава.