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    ВС России освободили два населенных пункта в Запорожской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в Запорожской области — Червоный Яр и Юльевку. Об этом сообщили в Минобороны.

    Ведомство опубликовало кадры освобождения территорий. Боевую задачу в Юльевке выполнили подразделения группировки войск «Днепр». В Червоном Яре действовали бойцы «Востока».

    Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные перерезали один из ключевых путей снабжения Ореховской группировки ВСУ в Запорожской области, когда взяли под контроль населенный пункт Тимошевка.

    Ранее бойцы ВС России освободили еще одно село в регионе — Омельник. Продвижение продолжили подразделения группировки войск «Восток». Они также ликвидировали живую силу и технику противника, в том числе боевую бронированную машину, пять автомобилей и 165 человек личного состава.

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