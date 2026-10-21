Освобождение населенного пункта Тимошевка в Запорожской области позволило российской армии сформировать плацдарм для наступления на город Запорожье, все еще подконтрольный Киеву. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Тимошевка находится на западном берегу реки Верхняя Терса, следовательно, наши военнослужащие уже полноценно сформировали плацдарм для дальнейшего продвижения на запад — к населенному пункту Запорожье», — сказал он.

В начале октября Марочко сообщал, что российские военные после освобождения села Голубково создадут плацдарм для наступления сразу на двух направлениях в Запорожской области. Военный эксперт говорил о дальнейшем продвижении ВС России на север и на северо-запад от этого населенного пункта.

Российские военные освободили Тимошевку 20 октября. Боевую задачу выполнили бойцы группировки войск «Восток».