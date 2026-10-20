Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток», уточнили в ведомстве.

Ранее замкомвзвода мотострелковой бригады с позывным Медь рассказал, как погода помогла взять под контроль село Омельник в Запорожской области. ВСУ контролировали местность с помощью дронов, и в ясную погоду незаметно подойти к населенному пункту было очень сложно.

Выполнить задачу помог туман, который позволил двигаться скрытно. Несмотря на то что противник готовился отразить атаку, бойцы «Востока» смогли занять село.