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    ВС России освободили Тимошевку Запорожской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные освободили село Тимошевка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток», уточнили в ведомстве.

    Ранее замкомвзвода мотострелковой бригады с позывным Медь рассказал, как погода помогла взять под контроль село Омельник в Запорожской области. ВСУ контролировали местность с помощью дронов, и в ясную погоду незаметно подойти к населенному пункту было очень сложно.

    Выполнить задачу помог туман, который позволил двигаться скрытно. Несмотря на то что противник готовился отразить атаку, бойцы «Востока» смогли занять село.

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