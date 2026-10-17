Российские военные освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО
Вооруженные силы России освободили восемь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В Донецкой Народной республике бойцы «Центра» взяли под контроль город Доброполье, села Первомайское и Сергеевку. На счету «Южной» группировки — поселок Алексеево-Дружковка.
В Харьковской области «Запад» занял Паламаревку и Ковалевку.
«Восток» взял Великомихайловку под Днепропетровском. Бойцы группировки «Днепр» освободили поселок Малокатериновка в Запорожской области.
Минувшей ночью российские военные поразили металлургические комбинаты в Кривом Роге и Запорожье. Также целью ВС России стало предприятие ЧАО «Запорожтрансформатор».
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