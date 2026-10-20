ВС России поразили логистический центр «Эпицентр-К» под Ровно и контейнеровоз
Российские военные поразили логистический центр «Эпицентр-К» в городе Дубно Ровненской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Складской комплекс на территории центра, ставшего целью российских беспилотников, использовали в интересах украинских военных.
Также на переходе морем беспилотные летательные аппараты поразили контейнеровоз. Судно доставляло в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, отметили в ведомстве.
Ранее днем пресс-служба Минобороны написала, что армия России освободила село Тимошевка в Запорожской области. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».
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