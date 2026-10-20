Российские военные рассказали, как туман помог взять под контроль Омельник

Густой туман осложнил наблюдение с украинских беспилотников и помог российским подразделениям продвинуться к Омельнику в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил замкомвзвода мотострелковой бригады группы войск «Восток» с позывным Медь.

По словам военнослужащего, украинские силы ожидали наступления и контролировали местность с помощью дронов. В ясную погоду незаметно подойти к населенному пункту было значительно сложнее.

«Нам помогла погода, туман. Если бы не было тумана, было бы сложнее, так как у них постоянно „глазки“ смотрят, зайти сложно», — отметил Медь.

Боец добавил, что противник также подготовился к обороне, однако российские военнослужащие смогли занять населенный пункт.

Об освобождении Омельника из-под контроля украинских военных Минобороны объявило днем ранее, 19 октября. За сутки боев в Запорожской области ВСУ потеряли 165 человек личного состава.